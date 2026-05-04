Visita iconografica a San Giustino in occasione della festa patronale

Sabato 9 maggio alle 16 si terrà una visita guidata a San Giustino in occasione della festa patronale. L’iniziativa è organizzata dall’associazione ArteMind, guidata dalla professoressa Angela Rossi, e dall’associazione OltreMuseo, in collaborazione con l’Azione Cattolica della cattedrale locale. La visita sarà condotta da due guide e si svolgerà nel centro storico della città, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra luoghi e opere d’arte legate alla ricorrenza religiosa.