Festa di Primavera a Frattocchie | sport e solidarietà per la SANeS

A Frattocchie si è svolta la Festa di Primavera organizzata dalla S.A.Ne.S., un evento che ha unito sport e solidarietà. Durante la manifestazione, sono state proposte diverse attività, tra cui una pesca di beneficenza con premi in palio. L’evento ha avuto come obiettivo quello di trasformare il ricordo di due giovani in un aiuto concreto per la comunità. La giornata ha coinvolto molte persone, creando un’atmosfera di condivisione e partecipazione.

? Cosa scoprirai Come si trasforma il ricordo di due giovani in aiuto concreto?. Quali premi si possono vincere con la pesca di beneficenza?. Chi può partecipare ai campi di pallavolo gratuiti dell'oratorio?. Come sosterranno i fondi raccolti i pazienti del San Camillo?.? In Breve Tornei di minivolley, Under 12 e Under 14 con collaborazione tecnica ASD Iciesse Pallavolo.. Attività per bambini con Ludoteca Vamos a Jugar e tornei di burraco ore 15:00.. Pesca di beneficenza con premi tra cui una PlayStation 5 per sostenere S.A.Ne.S. Odv.. Adesioni tramite profili Facebook FestaPrimavera1Maggio e Instagram festa.di.primavera per coordinamento logistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa di Primavera a Frattocchie: sport e solidarietà per la S.A.Ne.S. Notizie correlate In 400 allo stadio "Gotti" per la festa dell'atletica tra sport, sana competizione e solidarietàIl Campo Comunale “Carlo Gotti” si è trasformato, lo scorso 12 aprile, nel cuore pulsante dell’atletica giovanile romagnola. Festa di primavera Lions: una serata di solidarietà al MegàSabato 15 marzo dalle ore 19 al Megà Disco di Pescara si terrà la festa di primavera Lions, per una serata speciale fatta di musica, convivialità e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa di Primavera; Festa di Primavera a Campolongo, fiori, camminate e crostata più lunga della Riviera; Festa di Primavera 2026; Festa di Primavera 2026 a Valsanzibio. Continuano i festeggiamenti a Bracciano con la festa della primaveraSi è tenuta domenica tre maggio nel comune di Bracciano, la festa della primavera a continuazione della fiera del primo maggio che ha visto una grande affluenza. La festa della primavera ha visto coin ... lagone.it Alberto Stefani a sorpresa in visita alla Festa di Primavera a Tramonte di TeoloIl presidente della Regione Veneto tra i volontari della tradizionale sagra locale per omaggiare l'impegno della comunità ... padovaoggi.it La Festa di Primavera si avvicina! Per permettere a tutti di godersi al meglio l’evento, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 alcune vie della città saranno interessate da modifiche alla circolazione Per scoprire nel dettaglio quali strade sar - facebook.com facebook