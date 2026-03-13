Festa di primavera Lions | una serata di solidarietà al Megà

Sabato 15 marzo alle 19 al Megà Disco di Pescara si svolge la festa di primavera organizzata dai Lions. La serata prevede musica, momenti di convivialità e iniziative di solidarietà. L’evento è aperto al pubblico e mira a raccogliere fondi attraverso diverse attività. La serata si svolge all’interno del locale, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale in un momento di festa e solidarietà.

Sabato 15 marzo dalle ore 19 al Megà Disco di Pescara si terrà la festa di primavera Lions, per una serata speciale fatta di musica, convivialità e solidarietà. Un evento di raccolta fondi a sostegno del service "Una luce nella tempesta" per essere vicini alle popolazioni alluvionate del mezzogiorno, alla Fattoria del sorriso e al Centro antiviolenza donna alpha di Chieti. Con un contributo volontario a partire da 35€ si potrà trascorrere una bella serata e, allo stesso tempo, dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. L'evento è promosso nell'ambito delle attività della Lcif– Lions clubs international foundation, la fondazione internazionale dei Lions impegnata nel sostegno a progetti umanitari in tutto il mondo.