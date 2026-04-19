In 400 allo stadio Gotti per la festa dell' atletica tra sport sana competizione e solidarietà
Il Campo Comunale “Carlo Gotti” si è trasformato, lo scorso 12 aprile, nel cuore pulsante dell’atletica giovanile romagnola. La manifestazione provinciale Fidal dedicata alla categoria Esordienti, organizzata con successo dalla Libertas Atletica Forlì, ha visto la partecipazione di circa 400.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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