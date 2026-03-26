Savino Del Bene Scandicci batte Milano in gara 3 e allunga la serie playoff

Nel terzo incontro della serie playoff, la squadra di Scandicci ha vinto contro Milano con un punteggio di 3-1, conquistando la vittoria nei set 25-21, 24-26, 25-22 e 25-20. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che hanno messo in mostra un gioco intenso e combattuto. La vittoria permette alla squadra di Scandicci di allungare la serie.

Savino Del Bene Volley – Numia Vero Volley Milano 3-1 (25-21,24-26,25-22,25-20) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi n.e., Bechis, Skinner 12, Castillo (L1), Ruddins, Franklin n.e., Ribechi (L2) n.e., Bosetti 11, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 10, Antropova 35, Weitzel 6. All.: Gaspari. NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin n.e., Bosio 4, Modesti (L2) n.e., Pietrini 3, Sartori, Danesi 6, Lanier 4, Kurtagic 8, Cagnin n.e., Egonu 27, Akimova 2, Piva 15, Fersino (L1). All: Lavarini. ARBITRI: Vagni – Salvati FIRENZE – Serviva una forte reazione da parte della Savino Del Bene Volley per riaprire la serie di semifinale contro la Numia Vero Volley Milano e così è stato: le biancoblu si impongono sul campo del Pala BigMat per 3-1 e rimandano tutto a gara-4. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Savino Del Bene Scandicci batte Milano in gara 3 e allunga la serie playoff Articoli correlati Savino Del Bene, bestia nera Milano: ko in gara 1 di semifinale playoffSavino Del Bene Volley – Volley Bergamo 0-3 (26-28, 20-25, 16-25) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n. La Savino Del Bene vince anche gara 2 dei quarti e conquista la semifinale playoffVolley Bergamo – Savino Del Bene Volley 0-3 (20-25, 17-25, 20-25) VOLLEY BERGAMO: Carraro 1, Bolzonetti 7, Kipp 12, Ferrario (L2) n. Approfondimenti e contenuti su Savino Del Bene Scandicci batte Milano... Temi più discussi: A Istanbul per il ritorno dei quarti di finale di Champions; VOLLEY FEMMINILE PLAY OFF SCUDETTO- Gara -3 Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 3-1; LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 3-1 (0-1), Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse del mondo volano alla final 4!; The Ecstasy… of the Golden Set!. Pallavolo A1F Scudetto – Spalle al muro Scandicci reagisce, batte Milano e guadagna gara 4Anche in questa stagione ci sarà una Gara 4, per il quinto anno consecutivo. Spalle al muro, la Savino Del Bene Scandicci vince Gara 3 di Semifinali Scudetto contro la Numia Vero Volley Milano e riapr ... ivolleymagazine.it Antropova trascina Scandicci: le toscane in vantaggio su Milano in semifinaleLa Savino Del Bene Scandicci si è riportata in vantaggio nella semifinale dei play-off di Serie A1 femminile, superando la Vero Volley Milano nel terzo set con il punteggio di 25-22. La vittoria, ... it.blastingnews.com SCANDICCI STAY ALIVE! Savino Del Bene Scandicci keep their title hopes alive after a huge 3-1 home victory over Numia Vero Volley Milano in Game 3 of the semifinals: 25-21, 24-26, 25-22, 25-20 Ekaterina Antropova delivered a monster performance wit - facebook.com facebook Scandicci seriyi uzatti! Italya Ligi | Yari Final Savino Del Bene Scandicci 3 - 1 Vero Volley Milano (25-21) (24-26) (25-22) (25-20) Ekaterina Antropova 35 sayi Paola Egonu 27 sayi Seri: (1-2) x.com