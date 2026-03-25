Un matrimonio tra due persone molto diverse tra loro, caratterizzato da una differenza di classe e di stile di vita, viene descritto come un’unione tra un uomo abitudinario e di estrazione borghese e una giovane donna con un passato difficile e una personalità vivace. La narrazione si focalizza sulla relazione tra i due e sulle differenze che li separano, evidenziando la distanza sociale e culturale che li unisce e li divide.

Un matrimonio improvviso tra due mondi lontanissimi: Pietro, uomo borghese e abitudinario, e Giuliana, ragazza vivace e disordinata, reduce da una vita precaria e da un passato inquieto. È lo spunto, solo in apparenza leggero, da cui nasce “Ti ho sposato per allegria”, la prima delle undici commedie teatrali scritte da Natalia Ginzburg che venerdì 27 marzo arriva al Teatro Galli per la regia di Emilio Russo. Giuliana entra nella casa di Pietro come un corpo estraneo: dice quello che pensa, non conosce le buone maniere, guarda la vita con un candore spiazzante. Pietro, invece, è stretto tra la madre severa, le aspettative borghesi e il disagio che questa donna ‘sbagliata’ porta con sé. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - "Ti ho sposato per allegria": amore, relazioni e diseguaglianza sociale secondo Natalia Ginzburg

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