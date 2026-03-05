Giampiero Ingrassia al Bobbio con il capolavoro di Natalia Ginzburg Ti ho sposato per allegria

Giampiero Ingrassia torna sul palco del Bobbio con lo spettacolo tratto dall’opera di Natalia Ginzburg, “Ti ho sposato per allegria”. L’attore interpreta una delle opere più apprezzate della letteratura italiana, portando in scena un classico che ha fatto storia nel teatro contemporaneo. La rappresentazione si tiene presso il teatro locale, attirando un pubblico interessato alla drammaturgia di Ginzburg.

Giampiero Ingrassia approda al Bobbio e porta in scena un capolavoro della drammaturgia italiana: "Ti ho sposato per allegria" di Natalia Ginzburg. Lo spettacolo approda a Trieste per quattro repliche consecutive, da giovedì 12 a domenica 15 marzo. Un testo del 1965 dall'autrice di "Lessico famigliare", che propone al pubblico riflessioni taglienti sulle dinamiche di coppia e sulle convenzioni sociali. Al centro della vicenda troviamo Pietro e Giuliana, interpretati rispettivamente da Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli.

