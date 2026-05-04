Visite guidate all' Oasi WWF Cave di Noale
Domenica 10 maggio 2026 si terranno le visite guidate gratuite all’Oasi WWF Cave di Noale, in provincia di Venezia. L’evento permette di esplorare uno dei principali ambienti naturalistici della zona, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le caratteristiche di questa area protetta. Le visite sono aperte a tutti e rappresentano un’occasione per scoprire il patrimonio naturalistico locale attraverso un percorso guidato.
Domenica 10 maggio 2026 torna l’appuntamento gratuito con le visite guidate all’Oasi WWF Cave di Noale (VE), un’occasione per scoprire uno degli ambienti naturalistici più interessanti del territorio.Il ritrovo è alle ore 10:00 presso il centro visite in via Ongari, accanto al campo da padel. Da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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