Laboratorio di acquerello all’Oasi Wwf di Focognano

Un laboratorio di acquerello si terrà presso l’Oasi Wwf di Focognano, dove i partecipanti potranno dedicarsi alla pittura. Prima dell’attività, sarà possibile partecipare a una visita guidata che permetterà di esplorare l’area. L’Oasi di Focognano si presenta come un esempio di biodiversità e storia naturale all’aperto, mantenendo le caratteristiche di un museo “vivente” del territorio fiorentino.

La nostra esperienza all’oasi avrà inizio con una visita guidata. L’Oasi di Focognano è un museo “vivente” del territorio fiorentino, rappresenta uno scrigno di biodiversità, un grande museo di storia naturale all’aperto. Esploreremo l’antico paesaggio della Piana Fiorentina, con laghi e zone. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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