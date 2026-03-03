Screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto | così Castellabate celebra la Giornata Internazionale della Donna

Castellabate ha organizzato un evento in occasione della Giornata Internazionale della Donna, includendo screening oncologici gratuiti e uno sportello di ascolto aperto alla cittadinanza. Le iniziative sono state rivolte alle donne del territorio, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e offrire supporto. La giornata si è svolta con la partecipazione di medici e professionisti del settore sanitario.

Anche Castellabate celebra la Giornata Internazionale della Donna, con diverse iniziative per la prevenzione e la tutela della salute femminile. Il 5 marzo dalle ore 15 si rinnova, in collaborazione con l’ASL Salerno, l’appuntamento con gli screening oncologici gratuiti presso il Poliambulatorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Traversetolo celebra la Giornata Internazionale della Donna 2026 con “Donne Oggi”In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, il Comune di Traversetolo presenta “Donne Oggi”, un ricco calendario di iniziative... Ravenna celebra l’8 marzo: mostre, concerti, teatro e camminate per la Giornata internazionale della donnaL’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, un’occasione per riflettere e confrontarsi sui temi dei diritti, dell’uguaglianza e... Contenuti utili per approfondire Giornata Internazionale della Temi più discussi: Asp di Catania. Salute è Donna: prevenzione e servizi gratuiti per la Giornata Internazionale della Donna; Giornata contro HPV: screening, vaccini e prevenzione in Lombardia; Papilloma Virus e 8 Marzo: screening e vaccinazioni gratuite negli ospedali bergamaschi; Mammografia gratis a Roma per la Festa della donna: visite e screening il 6 e 7 marzo. Screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto: così Castellabate celebra la Giornata Internazionale della DonnaIl 5 marzo dalle ore 15 si rinnova, in collaborazione con l’ASL Salerno, l’appuntamento con gli screening oncologici gratuiti presso il Poliambulatorio di Santa Maria ... salernotoday.it 8 Marzo a Castellabate: iniziative per la salute femminile tra screening e sostegno psicologicoStampa Il Comune di Castellabate anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, dedica diverse iniziative per la prevenzione e la tutela della salute femminile. Il 5 marzo d ... salernonotizie.it In occasione della Giornata Internazionale della Donna, un momento di riflessione, ascolto e condivisione. Tavola Rotonda: “Una stanza tutta per sé – oggi” Donne che raccontano le donne e la libertà di scegliere. Domenica 8 marzo Ore 18:00 Sala R - facebook.com facebook