Festa della mamma sboccia la solidarietà e in piazza tornano le azalee dello Ior

In occasione della Festa della Mamma, oltre seicento volontari sono tornati nelle piazze per distribuire azalee, simbolo della solidarietà. L'evento ha visto un forte dispiegamento di forze per accompagnare la celebrazione, unendo l’aspetto commemorativo a iniziative di sostegno sociale. La giornata ha coinvolto diverse aree della città, con la partecipazione di volontari pronti a promuovere l’iniziativa.

Più di seicento volontari tornano nelle piazze con un dispiegamento di forze importante per un'occasione che unisce la solidarietà alle celebrazioni della Festa della Mamma. L’Istituto oncologico romagnolo si presenta col vestito migliore nel fine settimana, e per sabato 9 e domenica 10 maggio è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Festa della Mamma, lo Ior scende in campo: tornano le azalee per la lotta contro il cancroPiù di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la... Un’azalea per la ricerca: lo Ior invade le piazze della Romagna per la Festa della MammaPiù di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Petali d’arte e solidarietà: il 10 maggio la Festa della Mamma sboccia a Fiumicino; Mamma che sboccia. A più mani per le mamme; 8-10 maggio, gli eventi del weekend a Bagno a Ripoli; Al mercatino sboccia la primavera del vintage. Festa della Mamma 2026: dove sboccia la solidarietà nella provincia di RavennaPiù di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la Festa della Mamma. L’Istituto Oncologico Romagnolo s ... ravennawebtv.it Festa della mamma 2026: quando si celebra, origini, idee regalo e frasi d’auguri per il 10 maggioSegnatela sul calendario — o forse l’avete già fatto. La Festa della mamma 2026 cade domenica 10 maggio, come vuole la tradizione italiana della seconda domenica di maggio. Un appuntamento fisso nell’ ... alphabetcity.it In occasione della Festa della Mamma, Good Samaritan ODV organizza un’iniziativa speciale aperta a tutti: uno shooting fotografico gratuito dedicato a mamme, figli e nonne, in programma sabato 9 a partire dalle ore 14.30. Un’opportunità per vivere un - facebook.com facebook Festa della mamma a Cinecittà World, Roma World e Luneur Park ift.tt/8XflUIK x.com