Festa della Mamma | Palazzo Lombardia apre il suo Belvedere a Milano

In occasione della Festa della Mamma, il Palazzo Lombardia apre le sue porte e invita i visitatori a scoprire il Belvedere al 39° piano di Milano. È possibile prenotare il posto in anticipo per evitare code e accedere alla terrazza panoramica. Durante l’evento sono disponibili postazioni gratuite per il trucco e la cura del viso, offrendo un’occasione speciale per una giornata dedicata alla famiglia e alla celebrazione delle madri.

? Cosa scoprirai Come prenotare il posto per evitare code al 39° piano?. Dove si trovano le postazioni gratuite per il make-up?. Cosa include il servizio fotografico speciale offerto al Belvedere?. Perché l'accesso al palazzo richiede una registrazione preventiva online?.? In Breve Accesso al 39° piano a 161 metri d'altezza con photo booth dedicato.. Prenotazione obbligatoria tramite portale digitale regionale per fasce orarie specifiche.. Dieci postazioni make-up gratuite al piano terra presso l'ingresso NP.. Iniziativa domenicale 10 maggio dalle ore 10:00 alle 18:00.. Domenica 10 maggio, dalle ore 10:00 alle 18:00, il 39° piano di Palazzo Lombardia aprirà le sue porte al pubblico per celebrare la Festa della Mamma con una vista panoramica sulla città di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa della Mamma: Palazzo Lombardia apre il suo Belvedere a Milano Notizie correlate Festa della Donna: la Regione apre alle visite gratis sul Belvedere di Palazzo LombardiaMilano, 6 marzo 2026 – Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Belvedere di Palazzo Lombardia apre le sue porte, in via del tutto... Leggi anche: Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre gratis per la Giornata internazionale della donna Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Domenica 10 maggio, Festa della mamma al Belvedere di Palazzo Lombardia; Festa della mamma a 161 metri d’altezza: Palazzo Lombardia apre il Belvedere; Viva la mamma: concerto per la festa della mamma dei Music Piemonteis domenica 10 maggio; Festa della Mamma a Palazzo Lombardia: visite gratuite al Belvedere con vista su Milano. Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la Festa della MammaIn occasione della festa dedicata a tutte le mamme Palazzo Lombardia apre le porte del suo 39° piano dalle 10 alle 18 offrendo ai visitatori una vista panoramica mozzafiato su tutta la città ... varesenews.it Festa della Mamma a Palazzo Lombardia: visite gratuite al Belvedere con vista su MilanoMILANO - Domenica 10 maggio Palazzo Lombardia celebra la Festa della Mamma aprendo le porte del Belvedere Berlusconi alle mamme e alle loro famiglie per ... radiogold.it Festa della mamma e matematica Una scheda con problemi con le misure ideali per la classe terza della scuola primaria (a tema Festa della Mamma). - facebook.com facebook