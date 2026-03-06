Festa della Donna | la Regione apre alle visite gratis sul Belvedere di Palazzo Lombardia

La Regione ha annunciato che domenica 8 marzo il Belvedere di Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico gratuitamente e senza bisogno di prenotazione, in occasione della Festa della Donna. L'apertura è prevista in via eccezionale e permette ai visitatori di accedere al punto panoramico della sede regionale a Milano. La visita sarà possibile senza costi e con accesso libero.

Milano, 6 marzo 2026 – Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Belvedere di Palazzo Lombardia apre le sue porte, in via del tutto eccezionale, gratuitamente e senza prenotazione. Con ingresso dal Nucleo 1 in piazza Città di Lombardia, sarà possibile salire senza pagare al 39esimo piano del Palazzo della Regione dalle 10 alle 18. I visitatori saranno accolti da un photobooth tematico e dalla vista panoramica sulla città di Milano. Inoltre per le donne presenti, ci sarà un originale gadget (fino a esaurimento scorte) ispirato al mondo della moda e ai capoluoghi lombardi. È previsto un ingresso prioritario per persone con disabilità e per le donne in gravidanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa della Donna: la Regione apre alle visite gratis sul Belvedere di Palazzo Lombardia