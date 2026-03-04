Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre gratis per la Giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Belvedere di Palazzo Lombardia sarà accessibile gratuitamente al pubblico. L'iniziativa prevede l'apertura del punto panoramico situato al ventiseiesimo piano dell'edificio, offrendo l'opportunità di ammirare la città senza costi. L'apertura speciale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni in vigore, con orari e modalità da confermare.

Ecco come accedere al 39esimo piano. Le donne che parteciperanno saranno omaggiate con un regalo In occasione della Giornata internazionale della donna, il Belvedere Silvio Berlusconi apre al pubblico gratuitamente. Il 39esimo piano di Palazzo Lombardia accogliera i visitatori dalle 10 alle 18 con un photobooth a tema e la vista mozzafiato sulla città di Milano. Inoltre, le donne che parteciperanno riceveranno un gadget in omaggio alla moda e ai capoluoghi lombardi. Per l'8 marzo non sarà necessaria la prenotazione. È previsto un ingresso prioritario per persone con disabilità e donne in gravidanza ed è vietato l’accesso agli animali, fatta eccezione per i cani guida che assistono le persone ipovedenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un foulard per la Giornata Internazionale della DonnaUn foulard celebrativo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra l’8 Marzo.

A Francavilla al Mare un mese di eventi per la Giornata Internazionale della Donna: il programma completoUn calendario ricco e partecipato, capace di intrecciare arte, pensiero, musica e impegno civile, dà forma alla rassegna dedicata all’8 marzo in...

Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la Festa della donnaIl Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia riapre al pubblico domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. Il 39esimo piano della sede della giunta regionale accoglierà ... ansa.it

