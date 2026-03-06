Una gerbera contro il cancro | lo Ior abbraccia tutte le donne dalle pazienti alle dottoresse

Lo Ior ha organizzato un'iniziativa speciale durante il fine settimana dedicato alle donne, coinvolgendo volontari in diversi ospedali e Hospice della regione. In particolare, è stata distribuita una gerbera come simbolo di sostegno e solidarietà alle pazienti e alle dottoresse che lavorano nel settore oncologico. L'evento si è svolto con l'obiettivo di promuovere l'attenzione verso le donne colpite da malattie e il personale che si prende cura di loro.

Volontari in ospedale per un gesto simbolico di vicinanza, il direttore Miserocchi: "Insieme a chi soffre e insieme a chi cura" Come ormai da tradizione, l'Istituto Oncologico Romagnolo ha voluto conferire al fine settimana in cui si celebrano nel mondo le donne un significato ancor più profondo: così si è presentato con i suoi volontari praticamente in tutti gli ospedali e negli Hospice del territorio per un gesto se vogliamo piccolo, ma di grande valore simbolico. Le donne presenti in corsia sono state omaggiate di un fiore, più precisamente una gerbera: sia che si fossero recate presso la struttura da pazienti, per curarsi o sottoporsi a visite di controllo, sia che fossero operatrici sanitarie, dottoresse, ricercatrici e infermiere.