Festa della Mamma in Galleria Mazzini con make-up artistico e set fotografico

Nella Galleria Mazzini si tiene un evento dedicato alle famiglie in occasione della Festa della Mamma, con un set fotografico e attività di make-up artistico. L'iniziativa segue l'inaugurazione con lo Zecchino d’Oro e una sfilata che ha visto protagonisti bambini e famiglie. L'organizzazione MAGIL promuove così un appuntamento pensato per coinvolgere i più piccoli e i loro genitori all’interno dello spazio commerciale.

Dopo il partecipatissimo evento di inaugurazione con lo Zecchino d’Oro e la recente sfilata che ha portato bambini e famiglie nel cuore della Galleria Mazzini, MAGIL torna a coinvolgere la città con un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.Sabato 9 maggio, dalle 15:30.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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