Festa della mamma il pranzo a La Roccola

In occasione della Festa della Mamma, il ristorante La Roccola di Cinto Euganeo ha preparato un menù speciale rivolto a tutte le mamme. L'iniziativa si svolge durante il pranzo e mira a celebrare il legame tra madre e figli attraverso piatti pensati per l'occasione. La proposta gastronomica si concentra su sapori che richiamano l'affetto e l'amore materno. Nessun dettaglio sui piatti o sui partecipanti è stato ancora diffuso.

“Sapori che raccontano l’amore più grande: quello di una mamma”, per la Festa della Mamma LA Roccola di Cinto Euganeo ha pensato ad un menù speciale, dedicato a tutte le mamme.“Vi aspettiamo sabato sera (9 maggio) e domenica a pranzo (10 maggio)”.SCARICA IL MENUAntipastoI nostri affettatiLe.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il pranzo della domenica a La Roccola di Cinto EuganeoUn menù degustazione per gustare tutta la bontà e la ricchezza della primavera euganea. Il pranzo del sabato a La Roccola di Cinto EuganeoUn menù degustazione per gustare tutta la bontà e la ricchezza della primavera euganea. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della Mamma 2026, le migliori idee regalo per mamme allergiche alla tecnologia; 20 regali per la Festa della mamma 2026: i consigli di Vogue Italia tra lifestyle, fashion e beauty; Aperta la biglietteria per la sfida contro Varese con una promozione speciale per la Festa della Mamma; Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno. Pubblicità: Crai celebra la Festa della Mamma con uno spot. Protagonisti i figli delle collaboratrici dei negoziCrai, storica insegna della distribuzione moderna, torna on air e lo fa in occasione della Festa della Mamma, celebrando in uno spot tutte le mamme attraverso uno sguardo inedito, intimo e autentico: ... engage.it Festa della Mamma, Caronte & Tourist sostiene Airc: il 10 maggio a Messina torna l’azalea della ricercaL’Azalea della Ricerca di fondazione Airc in 4.000 piazze per la salute delle donne. A Messina appuntamento a piazza Duomo ... ilsicilia.it In occasione della Festa della Mamma, Good Samaritan ODV organizza un’iniziativa speciale aperta a tutti: uno shooting fotografico gratuito dedicato a mamme, figli e nonne, in programma sabato 9 a partire dalle ore 14.30. Un’opportunità per vivere un - facebook.com facebook Festa della mamma a Cinecittà World, Roma World e Luneur Park ift.tt/8XflUIK x.com