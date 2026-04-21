Il pranzo del sabato a La Roccola di Cinto Euganeo

Sabato 25 aprile alle 12, si tiene un pranzo a La Roccola di Cinto Euganeo. Il menù prevede una degustazione dedicata ai sapori e ai prodotti della primavera nella zona euganea. L’evento si svolge nel ristorante situato a Cinto Euganeo, offrendo un’occasione per assaporare piatti preparati con ingredienti stagionali. La prenotazione è consigliata per partecipare a questa proposta gastronomica.

Un menù degustazione per gustare tutta la bontà e la ricchezza della primavera euganea.QuandoSabato 25 aprile alle ore 12.30.MenuAntipastoI nostri affettatiLe nostre delizie dall’orto alla tavolaPrimiRisotto alle pere e cremosità di taleggioFettuccine alla crema di piselli e speck.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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