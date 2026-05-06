Festa della mamma a Roma | tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio

Da romatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 maggio si celebra la Festa della mamma, una giornata in cui si ricorda l'importanza dei gesti affettuosi e dei momenti condivisi con le madri. A Roma sono in programma diversi eventi, tra iniziative culturali e occasioni per trascorrere del tempo insieme. La giornata cade di domenica, permettendo a molte persone di dedicare qualche ora a rendere omaggio alle figure materne con semplici gesti e ricordi.

Il 10 maggio, seconda domenica del mese, si celebra la Festa della mamma: una giornata dedicata a gesti speciali, piccoli pensieri e momenti da condividere per dire grazie a chi ogni giorno guida, sostiene e accompagna la nostra vita. Un’occasione perfetta per organizzare qualcosa di unico in.🔗 Leggi su Romatoday.it

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