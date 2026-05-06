Festa della mamma a Roma | tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio

Il 10 maggio si celebra la Festa della mamma, una giornata in cui si ricorda l'importanza dei gesti affettuosi e dei momenti condivisi con le madri. A Roma sono in programma diversi eventi, tra iniziative culturali e occasioni per trascorrere del tempo insieme. La giornata cade di domenica, permettendo a molte persone di dedicare qualche ora a rendere omaggio alle figure materne con semplici gesti e ricordi.

Il 10 maggio, seconda domenica del mese, si celebra la Festa della mamma: una giornata dedicata a gesti speciali, piccoli pensieri e momenti da condividere per dire grazie a chi ogni giorno guida, sostiene e accompagna la nostra vita. Un’occasione perfetta per organizzare qualcosa di unico in.🔗 Leggi su Romatoday.it Il CASO CAPONI e l’ALIENO: cosa è successo davvero (Con Filiberto Caponi) Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città Speciale Primo maggio, cosa fare a Livorno: tutti gli eventi da non perdere per la festa dei lavoratoriIn occasione dell'1 maggio, non mancheranno a Livorno gli eventi per trascorrere un una Festa dei lavoratori all'insegna del divertimento e della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della Mamma 2026 a Roma: laboratori, letture e spettacoli per bambini; Festa della Mamma 2026, le migliori idee regalo per mamme allergiche alla tecnologia; Aperta la biglietteria per la sfida contro Varese con una promozione speciale per la Festa della Mamma; Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno. Pubblicità: Crai celebra la Festa della Mamma con uno spot. Protagonisti i figli delle collaboratrici dei negoziCrai, storica insegna della distribuzione moderna, torna on air e lo fa in occasione della Festa della Mamma, celebrando in uno spot tutte le mamme attraverso uno sguardo inedito, intimo e autentico: ... engage.it FESTA DELLA MAMMA - Santa Messa solenne al Cimitero di San Nicola la Strada13:12:23 SAN NICOLA LA STRADA. Giovedì 7 Maggio, alle ore 16:00, presso l’Altare Maggiore del Cimitero Comunale, si terrà una Santa Messa in occasione della Festa della Mamma. Un momento di raccoglim ... casertafocus.net 1 donna su 3 in Italia viene colpita da un tumore nel corso della vita. Un dato che fa tremare, ma contro cui possiamo combattere concretamente. Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna l’Azalea della Ricerca AIRC. Un piccol - facebook.com facebook Buon #25Aprile! Oggi l’ #Italia celebra la Festa della #Liberazione, richiamando i valori di libertà, diritti umani e democrazia principi cardine del Consiglio d’Europa @coe x.com