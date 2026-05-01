Speciale Primo maggio cosa fare a Livorno | tutti gli eventi da non perdere per la festa dei lavoratori

Da livornotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Primo maggio, a Livorno sono previsti diversi eventi dedicati alla Festa dei lavoratori. La giornata vedrà spettacoli, iniziative culturali e momenti di intrattenimento aperti al pubblico. Le manifestazioni si svolgeranno in varie zone della città, coinvolgendo associazioni e organizzazioni locali. L’obiettivo è offrire un'occasione di incontro e festa per cittadini di tutte le età, con attività pensate per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento.

In occasione dell'1 maggio, non mancheranno a Livorno gli eventi per trascorrere un una Festa dei lavoratori all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Ecco, nel dettaglio, tutti gli appuntamenti da non perdere.Festa in Fortezza NuovaIn uno dei simboli di Livorno ecco il concertone con.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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