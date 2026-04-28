Cosa fare il 1 maggio a Roma | tutti gli eventi da non perdere in città

Da romatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo maggio a Roma offre una varietà di opportunità oltre al tradizionale Concertone. La giornata si presenta con eventi culturali, iniziative gastronomiche e uscite all'aperto, ideali per chi desidera trascorrere il giorno in modo diverso rispetto alla consueta manifestazione. Numerose attività vengono organizzate in diverse zone della città, attirando residenti e visitatori interessati a partecipare a momenti di svago e scoperta.

Il 1 maggio è arrivato e a Roma, si sa, fa rima con Concertone. Ma la Festa dei Lavoratori non è solo questo nella Capitale: è una giornata che mescola scampagnate fuori porta, eventi culturali, appuntamenti gastronomici e altro ancora. C'è chi sceglierà di fare un picnic in una villa o in un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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