In vista della Festa della Mamma del 2026, si registra un aumento significativo di acquisti di collane tra gli italiani, secondo i dati dell’Osservatorio #BrandGioielli, in collaborazione con Prénatal. La classifica dei gioielli più richiesti include diverse varianti di collane, che si confermano tra i regali preferiti per questa occasione. Le tendenze di mercato mostrano come questo tipo di gioiello abbia conquistato una posizione di rilievo tra i regali più scelti.

Dati e tendenze dell’Osservatorio #BrandGioielli, la collaborazione con Prénatal e la classifica dei gioielli più scelti dagli italiani. Con l’avvicinarsi della Festa della Mamma, il mercato dei gioielli conferma una tendenza in forte evoluzione. Secondo i dati dell’ Osservatorio #BrandGioielli, le collane registrano un incremento del 18% rispetto al 2025, affermandosi come il regalo più desiderato di questa stagione. Un dato che si inserisce in un quadro dinamico, dove gusti e preferenze cambiano rapidamente di anno in anno. L’analisi dell’Osservatorio, che incrocia i dati dei canali diretti con quelli dei rivenditori partner in tutta Italia, mostra come il settore sia tutt’altro che statico.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Festa della Mamma 2026, boom di collane

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