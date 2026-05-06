Festa della famiglia a Ponticelli una giornata per intessere l’alleanza educativa

Martedì 12 maggio si svolgerà a Ponticelli la Festa della Famiglia, organizzata dalla Cooperativa Polis e dall’Istituto comprensivo Pietro Vannucci, con il supporto dell’amministrazione comunale di Città della Pieve. La giornata mira a promuovere momenti di incontro tra famiglie, scuole e realtà locali per rafforzare i legami e favorire un dialogo continuo. L’evento si svolge in un contesto di collaborazione tra enti e cittadini.

La Cooperativa Polis e l’Istituto comprensivo Pietro Vannucci, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Città della Pieve, organizzano per martedì 12 maggio la Festa della Famiglia. Un’occasione speciale che vedrà protagoniste le famiglie dell’ultimo anno di frequenza del nido.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Bullismo, Daniele Novara avverte i genitori: evitare l’iperprotezione e costruire una solida alleanza educativa tra scuola e famigliaDaniele Novara si rivolge ai genitori: contro il bullismo non isolare i ragazzi, ma creare solide alleanze educative tra scuola e famiglia L'articolo... Genitorialità: Torino trasforma silenzi e cellulari in alleanza educativaNella provincia di Torino, tra Settimo Torinese e Leini, si sta delineando un nuovo modello educativo che ribalta il tradizionale rapporto tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Frattocchie torna la Festa di Primavera: sport, solidarietà e divertimento per tutta la famiglia; La bellezza di essere Chiamati in Famiglia: il video-racconto della Festa Diocesana 2026; Festa della Famiglia col Vicepresidente AIA Michele Affinito e Mimmo Celi del Settore Tecnico; A Filetto la Festa diocesana della Famiglia. Diocesi: Aversa, domani la Festa della famiglia a CasapesennaSu iniziativa dell’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia e vita di Aversa, domani, venerdì 1° maggio, presso il santuario Mia Madonna e mia Salvezza a Casapesenna (Ce), ritorna la Festa di ... agensir.it A Firenze domenica 10 maggio la Festa delle Famigli-E ArcobalenoLa festa sarà a Firenze nel parco di Villa Vogel dall’ora di pranzo in poi: Insieme si fa la strada e la lotte ... intoscana.it Questa torta semifreddo è davvero pazzesca da realizzare come dessert della festa della mamma TORTA SENZA COTTURA CON MOUSSE AL CIOCCOLATO E MOUSSE ALLA VANIGLIA prendete carta e penna e segnatevi gli ingredienti QUI RICE - facebook.com facebook