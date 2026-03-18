Bullismo Daniele Novara avverte i genitori | evitare l’iperprotezione e costruire una solida alleanza educativa tra scuola e famiglia

Daniele Novara, esperto in educazione, ha invitato i genitori a non isolare i figli e a rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia per contrastare il fenomeno del bullismo. Ha sottolineato l'importanza di evitare comportamenti iperprotettivi, suggerendo di costruire un rapporto solido e aperto con i ragazzi. La sua proposta mira a favorire un ambiente più sicuro e di supporto per i giovani.

Daniele Novara si rivolge ai genitori: contro il bullismo non isolare i ragazzi, ma creare solide alleanze educative tra scuola e famiglia L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Scuola e famiglia: un’alleanza educativa per raggiungere la cittadinanza digitaleUn momento di confronto e riflessione dedicato alla tutela dei minori nel mondo digitale si è svolto giovedì scorso nell'aula magna della scuola... L’età dei social non è una questione tecnica, ma educativa come sostiene Daniele NovaraChiedersi quando un ragazzo o una ragazza sia davvero pronto ad affrontare i social media senza esserne travolto non è una questione di competenze...