Fiera di San Salvatore a Sampierdarena con banchi di merci varie e processione per le vie del quartiere
A Sampierdarena si svolge anche quest’anno la Fiera di San Salvatore, con bancarelle di merci diverse lungo le vie del quartiere. La manifestazione si tiene in concomitanza con i festeggiamenti religiosi, che prevedono una processione che attraversa le strade del quartiere. La fiera si ripete ogni anno, attirando i residenti e visitatori che passeggiano tra le bancarelle e assistono alla processione.
Anche quest’anno Sampierdarena accoglie la tradizionale Fiera di San Salvatore, che si accompagna ai tradizionali festeggiamenti religiosi.Domenica 3 maggio, dalle 8 alle 19, lungo via Sampierdarena saranno presenti circa 100 banchi di merci varie e dolciumi. La fiera si svolge in particolare.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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