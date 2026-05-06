Festa dei colori e della mamma a Santo Spirito

Domenica 10 maggio, in corso Garibaldi a Santo Spirito, si terrà l’evento “Festa dei colori e della mamma” organizzato dall’associazione Sagre Santo Spirito con il patrocinio del Municipio V. L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 13 e coinvolgerà i partecipanti in attività dedicate alla celebrazione della festa della mamma e ai colori. L’evento non prevede altre attività o dettagli aggiuntivi al momento.

Si svolgerà domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 13, in corso Garibaldi a Santo Spirito, l’iniziativa “Festa dei colori e della mamma”, promossa dall’associazione Sagre Santo Spirito con il patrocinio del Municipio V. L’iniziativa nasce in collaborazione con altre associazioni del territorio e.🔗 Leggi su Baritoday.it Il CASO CAPONI e l’ALIENO: cosa è successo davvero (Con Filiberto Caponi) Notizie correlate Bari, raid in villa a Santo Spirito: festa abusiva con 100 persone? Cosa sapere Polizia di Bari interviene sabato in una villa a Santo Spirito per festa abusiva. Via ai grandi eventi della Vallata. Tutti i colori della ’Festa dei Fiori’L’edizione numero 32 della Festa dei Fiori di Castel del Rio del 25 aprile aprirà ufficialmente il calendario dei grandi eventi nell’alta valle del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Continuano le attività di animazione sociale a Bari: il programma degli eventi fino al 10 maggio; Calendimaggio 2026: Dipingi il tuo manifesto e Adanzé con i Chille de la Balanza a San Salvi; Portogallo – XXX Giochi Nazionali Salesiani: giorni di incontro, sport e spirito di famiglia - ANS; Sabato 9 e domenica 10 maggio la sesta edizione di Birre di Primavera sul Lungomare Matteotti della marina di Melendugno. Santo Spirito tra storia e colori. Sulla divisa gialla e verde il motto . Per compiere le ’audaci imprese’Na bomba tuta tonda cm’è ‘n balon / con vamp ardènti intorn, ad dnanzz e’d dré, / la spica néta in mèz al gunfalon / bén inquartada in cros ad Sant’Andrè, tra du culor: al vérd e l’aranzzon. Inizia ... ilrestodelcarlino.it Un secolo di Santo Spirito, il centenario dei soci gialloblù inaugura un anno di festaArezzo, 25 gennaio 2026 – Porta Santo Spirito festeggia i suoi 100 anni. E’ stato infatti il primo quartiere a costituirsi in associazione, ormai nel lontano novembre del 1926. Un evento importante ... lanazione.it I frutti dello Spirito Santo! Link per scaricare il pdf: https://www.religiocando.it/ANNO_SCOLASTICO_2025-2026/schede/frutti_spirito_santo.html - facebook.com facebook