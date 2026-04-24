Il 25 aprile segna l’apertura ufficiale della 32ª Festa dei Fiori a Castel del Rio, che darà il via a una serie di grandi eventi nella Valle del Santerno. La manifestazione è prevista per quella data e rappresenta l’inizio di un calendario ricco di appuntamenti. La festa si svolgerà nel centro del paese e coinvolgerà molte iniziative legate alla tradizione e ai colori della primavera.

L’edizione numero 32 della Festa dei Fiori di Castel del Rio del 25 aprile aprirà ufficialmente il calendario dei grandi eventi nell’alta valle del Santerno. Una programmazione scandita a ritmo di feste e sagre, soprattutto per celebrare i prodotti tipici del territorio come i funghi porcini, il tartufo e i celebri Marroni Igp, capace di attrarre in collina migliaia di persone. Una macchina organizzativa come di consueto perfetta, che si avvale del coordinamento della Pro Loco Alidosiana e della forza lavoro di tanti volontari di ogni età, che traina una bella fetta dell’economia locale. Un sabato di festa e di colore, in piena atmosfera...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via ai grandi eventi della Vallata. Tutti i colori della ’Festa dei Fiori’

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