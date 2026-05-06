Un articolo analizza la difficile situazione dei giovani, spesso spinti da sentimenti di rabbia e influenzati dai social media. Si parla di ragazzi che cercano il loro ruolo nella società con modalità nuove rispetto alle generazioni passate. Le sfide che affrontano sono complesse e richiedono risposte adeguate, anche se spesso risultano difficili da formulare. La questione coinvolge aspetti emotivi e sociali che si intrecciano nel loro percorso di crescita.

di Luca Ravaglia Le risposte più difficili da dare sono le più importanti. In particolare quando al centro della questione ci sono i giovani, ragazze e ragazzi che stanno andando in cerca del loro posto nel mondo con metodi che non erano mai appartenuti alle generazioni precedenti. E che a volte finiscono col superare le linee di confine della sana convivenza, sfociando in comportamenti violenti e pericolosi. Per loro e per gli altri. Parte da qui l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini nell’analizzare i sempre più frequenti episodi di volenza che in città stanno coinvolgendo giovani e giovanissimi. Assessore, dopo le botte nell’area interna dell’istituto Macrelli, sono arrivate quelle in piazza della Libertà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrini e l’emergenza giovanile: "Ragazzi spinti da rabbia e social"

Notizie correlate

Violenza giovanile filmata: il 13,4% dei ragazzi ha assistito a scene di violenza sui social. Il rapporto Save The ChildrenI social media non sono solo lo sfondo della vita adolescenziale: nel rapporto Dis(armati).

Borse europee in rialzo: mercati spinti da un clima di cauto ottimismoABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura positiva per i principali listini Le principali Borse europee hanno avviato la seduta in territorio positivo,...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Ferrini e l’emergenza giovanile: Ragazzi spinti da rabbia e social; Cala il sipario sulla stagione regolare del campionato di Eccellenza, tutto deciso al vertice, in coda si decide lo scontro per il playout salvezza; Successo e coesione: il bilancio della Futurathletic Team Apulia ai regionali master.

Arboricoltura Urbana-Arboriculture and Urban Forestry di Francesco Ferrini - facebook.com facebook