Violenza giovanile filmata | il 13,4% dei ragazzi ha assistito a scene di violenza sui social Il rapporto Save The Children

Secondo il rapporto di Save The Children, il 13,4% dei giovani ha visto scene di violenza sui social media. La piattaforma più coinvolta è Instagram, seguita da TikTok e Facebook. I dati evidenziano come i ragazzi siano frequentemente esposti a contenuti violenti, spesso senza filtri o limitazioni. La ricerca si concentra sull’esperienza dei giovani con le immagini violente condivise online.

I social media non sono solo lo sfondo della vita adolescenziale: nel rapporto Dis(armati). Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà, realizzato dal Polo Ricerca di Save the Children con il sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group Ets, questi ambienti digitali emergono come luoghi in cui la violenza viene messa in scena, "certificata" e amplificata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

