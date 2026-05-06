Ferrari batte le attese ma la Borsa vuole di più

Da ilgiornale.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo trimestre ha portato risultati positivi per Ferrari, con il CEO che li ha definiti “solidi” nonostante l’incertezza del mercato. Tuttavia, la reazione della Borsa è stata negativa, con gli investitori che cercano ulteriori segnali di crescita. L’azienda ha battuto le aspettative, ma la richiesta di performance più alte continua a prevalere tra gli operatori finanziari.

Il mercato chiede a Ferrari sempre di più. I risultati positivi del primo trimestre, che il ceo Benedetta Vigna definisce «solidi, nonostante il contesto d'incertezza», non sono bastati a soddisfare la Borsa. Il titolo ha così chiuso la giornata con un -3,95% a 279,55 euro. Eppure, l'avvio (massimo a 297,35 euro) lasciava intravedere il sereno. I numeri principali, in attesa dell'imminente debutto di Luce, la prima elettrica di Maranello, presentano un fatturato superiore di 20 milioni alle attese (1,85 miliardi, in crescita del 3%), l'utile netto a 413 milioni e l'Ebitda pari a 722 milioni con un +4% del margine (39,1%). Sale del 5% anche il flusso di cassa libero industriale che ha superato i 650 milioni, mentre gli ordini arrivano fino al 2027.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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