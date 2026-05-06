Ferrari batte le attese ma la Borsa vuole di più

Il primo trimestre ha portato risultati positivi per Ferrari, con il CEO che li ha definiti “solidi” nonostante l’incertezza del mercato. Tuttavia, la reazione della Borsa è stata negativa, con gli investitori che cercano ulteriori segnali di crescita. L’azienda ha battuto le aspettative, ma la richiesta di performance più alte continua a prevalere tra gli operatori finanziari.

Il mercato chiede a Ferrari sempre di più. I risultati positivi del primo trimestre, che il ceo Benedetta Vigna definisce «solidi, nonostante il contesto d'incertezza», non sono bastati a soddisfare la Borsa. Il titolo ha così chiuso la giornata con un -3,95% a 279,55 euro. Eppure, l'avvio (massimo a 297,35 euro) lasciava intravedere il sereno. I numeri principali, in attesa dell'imminente debutto di Luce, la prima elettrica di Maranello, presentano un fatturato superiore di 20 milioni alle attese (1,85 miliardi, in crescita del 3%), l'utile netto a 413 milioni e l'Ebitda pari a 722 milioni con un +4% del margine (39,1%). Sale del 5% anche il flusso di cassa libero industriale che ha superato i 650 milioni, mentre gli ordini arrivano fino al 2027.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ferrari batte le attese ma la Borsa vuole di più FERRARI CROLLA ANCORA, È ARRIVATO IL MOMENTO DI COMPRARE Notizie correlate Ferrari F40: 5 milioni a Miami, ma la Svezia vuole l’autoUna Ferrari F40 venduta a Miami per oltre 5 milioni di dollari rischia ora di essere sequestrata e riportata in Svezia. Eni vola nel primo trimestre: utile a 1,3 miliardi batte le attese? Cosa sapere Eni registra utile di 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre 2026. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ferrari batte le attese ma la Borsa vuole di più; Ferrari, ricavi in crescita del 3% e utili stabili a 413 milioni. Stime 2026 confermate, sale l’attesa per l’elettrica. Ferrari batte le attese ma la Borsa vuole di piùIl mercato chiede a Ferrari sempre di più. I risultati positivi del primo trimestre, che il ceo Benedetta Vigna definisce «solidi, nonostante il contesto d'incertezza», non sono bastati a soddisfare l ... ilgiornale.it Ferrari, ricavi in crescita del 3% e utili stabili a 413 milioni. Stime 2026 confermate, sale l’attesa per l’elettricaIl Cavallino rampante apre il 2026 con ricavi leggermente superiori alle attese a 1,85 miliardi e margini in miglioramento. Outlook confermato con ordini fino al 2027 ... milanofinanza.it Il bolognese della Mercedes gestisce una gara complicata, batte Norris e allunga nel Mondiale. Leclerc perde il podio all’ultimo giro per un testacoda, Hamilton chiude settimo: Ferrari ancora lontana dai migliori - facebook.com facebook ! Finale pazzo nella qualifica della 6 ore di Imola. Antonio Giovinazzi batte per un soffio la Toyota di Hirakawa e porta la Ferrari #51 in pole positio x.com