Una Ferrari F40, venduta a Miami per più di 5 milioni di dollari, potrebbe essere sequestrata e restituita in Svezia. La casa automobilistica svedese ha avanzato una richiesta ufficiale per il recupero dell’auto, che si trova attualmente negli Stati Uniti. La questione riguarda il trasferimento di proprietà e le normative internazionali sui veicoli di valore elevato. La decisione finale spetta alle autorità competenti di entrambi i paesi.

Una Ferrari F40 venduta a Miami per oltre 5 milioni di dollari rischia ora di essere sequestrata e riportata in Svezia. La vettura, con appena 1.418 chilometri al contachilometri, è al centro di una complessa procedura fallimentare che coinvolge la società immobiliare Kvalitena AB. L’acquisto avvenne durante un’asta organizzata da RM Sotheby’s negli Stati Uniti, dove un facoltoso collezionista ha pagato la somma record. Tuttavia, i curatori della procedura fallimentare svedese hanno identificato il telaio dell’auto come parte del patrimonio della società debitrice. Se questa appartenenza verrà confermata dai tribunali, il nuovo proprietario si troverà nella posizione difficile di dover restituire il veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari F40: 5 milioni a Miami, ma la Svezia vuole l’auto

Compra a Miami una Ferrari F40 per 5 milioni, ma ora l'auto rischia il sequestro in SveziaIn un’asta RM Sotheby’s a Miami, un facoltoso appassionato ha acquistato una Ferrari F40 con poco più di mille chilometri, pagandola oltre 5,2 milioni di dollari. Fin qui, nulla di strano per una ... hdmotori.it

Paga 5,2 milioni di euro per una Ferrari F40 che ora rischia la confiscaPaga 5,2 milioni di euro per un incredibile esemplare di Ferrari F40, ma adesso rischia la confisca dell'auto: cosa succede? auto.everyeye.it

