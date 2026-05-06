Ferrara via al restauro del Castello | appalto da 12,8 milioni alla Lares

A Ferrara è partito il restauro del Castello con un appalto di 12,8 milioni di euro assegnato alla ditta Lares. I lavori prevedono interventi di consolidamento e conservazione della struttura storica. Durante le operazioni, si continuerà a permettere l'accesso al pubblico, anche se alcune aree potrebbero essere temporaneamente chiuse. La gestione del cantiere sarà coordinata tra il Comune e la Provincia, con un punto di riferimento dedicato.

? Cosa scoprirai Come potrà il Castello restare aperto durante i lavori?. Chi gestirà il coordinamento tra Comune e Provincia per il cantiere?. Perché la ricostruzione post-sisma ha richiesto così tanti anni?. Quali sono le fasi tecniche previste per mettere in sicurezza l'edificio?.? In Breve Raggruppamento Lares, VF Costruzioni, Lithos e Imartini aggiudicatari della gara europea.. Procedura iniziata il 18 febbraio con 45 offerte ricevute per il bando.. Intervento finanziato congiuntamente da Ministero della Cultura, Regione e Provincia.. Garuti e Gulinelli coordinano la gestione per garantire la fruibilità del sito.. Il raggruppamento guidato dalla veneziana Lares ha ottenuto l’appalto da 12,8 milioni di euro per il restauro strutturale del Castello Estense a Ferrara, dopo i danni del sisma del 2012.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara, via al restauro del Castello: appalto da 12,8 milioni alla Lares Notizie correlate Il progetto alla Tosa, Con.Ami affida i lavori per la Casa degli eventi: appalto da 2 milioniImola, 22 aprile 2026 – Il piano per la costruzione della Casa degli eventi alla Tosa entra nella fase operativa. Ferrara Expo, modello di efficienza. Dal Nerd show al salone del restauro. Creatività e ricerca parole d’ordineLa realtà estense rappresenta oggi un modello di efficienza capace di coniugare il prestigio di un grande network internazionale con la cura... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Muretto Di Villa Carla; Il Settore Patrimonio culturale al Salone del Restauro 2026; FERRARA, INTITOLATA UNA ROTATORIA ALL'ONOREVOLE BETTINO CRAXI. PRESENTE LA FIGLIA, LA SENATRICE STEFANIA CRAXI; Restauro 2026: la XXXI edizione del Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali dal 12 al 14 Maggio. Al via il Salone del restauro. Tra innovazione e ricerca, siamo la capitale del patrimonioDa oggi al 16 maggio, la città ospiterà a Ferrara Expo il Salone del restauro. Un evento che taglia il traguardo del suo 30° compleanno. Alle 10.30 il taglio del nastro. Benvenuto del presidente di ... ilrestodelcarlino.it FERRARA, INTITOLATA UNA ROTATORIA ALL'ONOREVOLE BETTINO CRAXI. PRESENTE LA FIGLIA, LA SENATRICE STEFANIA CRAXIFERRARA, INTITOLATA UNA ROTATORIA ALL'ONOREVOLE BETTINO CRAXI. PRESENTE LA FIGLIA, LA SENATRICE STEFANIA CRAXI. SINDACO FU UN UOMO DI STATO, PROTAGONISTA DELLA STORIA POLITICA REPUBBLICANA. CONTRIBUÌ ... cronacacomune.it Il grattacielo di Ferrara, paradigma di un’Italia ammalata di egoismo x.com A Ferrara mettono il ragù dentro un biscotto. Dal 1549. Non è un errore. Non è una trovata moderna. È un piatto codificato dalla corte più sofisticata del Rinascimento italiano — e ancora oggi lo trovate esattamente così. Si chiama pasticcio di maccheroni alla f - facebook.com facebook