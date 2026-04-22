Il progetto alla Tosa ConAmi affida i lavori per la Casa degli eventi | appalto da 2 milioni

Il progetto per la realizzazione della Casa degli eventi alla Tosa è stato affidato in via ufficiale. Con.Ami ha assegnato i lavori tramite un appalto del valore di 2 milioni di euro. La fase operativa del cantiere è ora avviata, segnando un passo concreto verso la realizzazione dell’edificio. L’intervento riguarda la costruzione di una struttura destinata a ospitare eventi pubblici e culturali nel quartiere.

Imola, 22 aprile 2026 – Il piano per la costruzione della Casa degli eventi alla Tosa entra nella fase operativa. Il Consiglio di amministrazione di Con.Ami ha infatti assegnato in via definitiva i lavori per la realizzazione del nuovo edificio in via Kennedy, all’interno dell’Autodromo, al posto dei vecchi casolari abbattuti nei mesi scorsi. A vincere la gara è stato il consorzio Acreide, con sede a Zola Predosa, che opererà tramite la consorziata Sirimed di Catania. Si tratta del binomio che già nel 2023 ha portato a termine la passerella pedonale di collegamento sopra i box per unire i tre nuovi blocchi scala. L’offerta ha ottenuto il punteggio massimo, risultando prima sia sul piano tecnico sia economico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto alla Tosa, Con.Ami affida i lavori per la Casa degli eventi: appalto da 2 milioni Notizie correlate Un giudice blocca la sala da ballo di Trump alla Casa Bianca: il progetto da 400 milioni si fermaUn progetto faraonico da 400 milioni di dollari, una demolizione già compiuta e un braccio di ferro istituzionale che arriva fino alle aule di... Strade provinciali, affidati i lavori nel comparto est: appalto da 2,8 milioniVia libera alla manutenzione straordinaria del comparto stradale est della provincia di Agrigento.