Ferrara Expo modello di efficienza Dal Nerd show al salone del restauro Creatività e ricerca parole d’ordine

Ferrara Expo ha attirato numerosi visitatori grazie alla varietà di eventi, dalla fiera Nerd show al salone del restauro. La causa è la capacità di unire un network internazionale con un'organizzazione curata nei dettagli. Ogni manifestazione si distingue per creatività e attenzione alla qualità, offrendo un’esperienza unica a ogni partecipante. La presenza di espositori provenienti da diversi paesi conferma il successo di questa strategia. La prossima edizione si prepara ad accogliere nuove iniziative.

La realtà estense rappresenta oggi un modello di efficienza capace di coniugare il prestigio di un grande network internazionale con la cura sartoriale riservata a ogni singolo evento. La missione della società è chiara: offrire un ambiente accogliente, tecnologicamente avanzato e profondamente adattabile, in grado di trasformarsi per ospitare con la stessa efficacia grandi manifestazioni di richiamo nazionale e internazionale o congressi dal profilo più esclusivo. I NUMERI. Il quartiere fieristico di Ferrara Expo è progettato per rispondere a una domanda espositiva sempre più esigente. Si estende su un'area di 26.

Edizioni BD & J-POP Manga al Nerd Show di Bologna 2026Edizioni BD e J-POP Manga parteciperanno al Nerd Show di Bologna, in programma il 24 e 25 gennaio 2026 presso BolognaFiere.

La Soprintendenza dà l’ok ai lavori di restauro del teatro: più comfort ed efficienzaLa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha approvato i lavori di restauro e efficientamento energetico del Teatro De Micheli di Copparo, con particolare attenzione alla sostituzione degli infissi.

EXPO BIKE FERRARA: DALLA STORIA ALLA TECONOLOGIA. LA PRESENTAZIONE DEL GIRO D’ITALIA D’EPOCADopo il grande successo della prima edizione nel 2025, torna Expo Bike Ferrara, l’evento di riferimento per il ciclismo, la mobilità sostenibile ed ... pianetamountainbike.it

Andrea Moretti (Ferrara Expo): La Fiera è oggi un connettore tra imprese, idee e territorioPresidente Andrea Moretti, lei guida - quella che una volta era Ferrara Fiere, oggi Ferrara Expo - da cinque anni. In questo lungo periodo il nostro giornale, che il 1° dicembre festeggerà i 140 anni ... ilrestodelcarlino.it

Tra poco torna la mostra Canina! Cani provenienti da tutta Europa arrivano nel nostro quartiere fieristico Siete curiosi di scoprire nuove bellezze a quattro zampe Gruppo Cinofilo Ferrarese 15 Marzo Ferrara Expo - Via della fiera, 11 VI ASPETTI - facebook.com facebook