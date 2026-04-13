Val Vibrata sotto controllo | fuggitivi e 4 guidatori ubriachi

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo l’asse principale della Val Vibrata. Durante le operazioni sono stati fermati diversi veicoli e sono stati individuati quattro conducenti sotto l’effetto di alcol. Sono stati inoltre rintracciati e fermati alcuni soggetti che tentavano di allontanarsi dalla zona, risultando in operazioni di recupero e arresto. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta più evidente nelle ultime ore.

Le forze dell’ordine hanno intensificato la sorveglianza lungo l’asse della Val Vibrata, portando a risultati concreti che spaziano dai controlli stradali alle operazioni di recupero di soggetti in fuga dalla giustizia. Tra Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto, le attività condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare diverse irregolarità, colpendo sia la sicurezza della circolazione che il rispetto dei provvedimenti giudiziari emessi dalle autorità competenti. La macchina operativa ha concentrato i propri sforzi su diversi fronti, partendo da un controllo mirato ad Alba Adriatica. In questa località, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale ha individuato un cittadino extracomunitario che si trovava nei pressi di un esercizio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val Vibrata sotto controllo: fuggitivi e 4 guidatori ubriachi Como centro, festino all’ultimo piano fuori controllo: dieci ubriachi, quattro poliziotti al pronto soccorsoRumore, musica sparata a tutto volume e schiamazzi che arrivano dall’ultimo piano di un condominio nel pieno centro di Como, in piena notte. Leggi anche: Al volante ubriachi o sotto effetto di droga, via 5 patenti