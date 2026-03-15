aggredito in strada con una mazza da baseball uomo di 40 anni in ospedale

Un uomo di 40 anni di origine albanese è stato aggredito all’alba di oggi in via Rossini, nel quartiere Cep di Pisa. La vittima è stata colpita con una mazza da baseball e trasportata in ospedale. L’aggressione si è verificata stamattina e i soccorsi sono intervenuti subito dopo. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Pisa, 15 marzo 2026 – Un uomo di 40 anni di origine albanese è stato aggredito all'alba di oggi in via Rossini nel quartiere Cep di Pisa. Secondo la testimonianza del ferito, l'aggressione sarebbe avvenuta mentre si trovava per strada. Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto e ha trasportato l'uomo in ospedale, dove è stato ricoverato per diversi traumi, tra cui un trauma cranico e lesioni alle gambe. Sempre secondo il racconto della vittima, le ferite sarebbero state provocate da colpi inferti con una mazza da baseball. Sono in corso le indagini per chiarire la vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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