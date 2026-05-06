Ferito dopo una lite ragazzo insanguinato si rifugia in un bar per chiedere aiuto

Un giovane ferito, con il volto e le mani insanguinate, si è rifugiato in un bar chiedendo soccorso dopo una lite. La porta si è aperta di colpo, attirando l’attenzione dei presenti, i quali hanno alzato lo sguardo dalle tazzine di caffè e dai giornali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le prime indagini.

La porta che si apre all’improvviso, lo sguardo dei clienti che si alza dalle tazzine di caffè e dai giornali. Sono da poco passate le 9.15 di martedì 5 maggio quando, a Coccaglio in via Martiri della Libertà, un ragazzo di 21 anni entra nell’unico bar della strada: il suo volto, come i suoi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate "Sono stato ferito durante una rapina". Si presenta insanguinato al commissariato, è graveUn uomo di 21 anni tunisino è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un'aggressione al centro di Roma. Lite per l’eredità degenera in inseguimento, donna si rifugia in questuraUna discussione per la divisione di alcuni beni ereditari è degenerata in un inseguimento in auto e in pesanti minacce. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'appuntamento finisce nel sangue: si incontrano sul web, lei lo accoltella dopo una lite; Scopaia, ferito con un machete dopo una lite in via Città del Vaticano: interviene la polizia; Lite violenta in strada, lancio di bottiglie tra la folla a Salerno: un ferito; Cerca di fermare una lite fra ragazzi, ferito sindaco del Bresciano. Cerca di fermare una lite fra ragazzi, ferito sindaco del Bresciano- È stato colpito alle spalle con un pugno mentre cercava di fermare una lite tra ragazzi. Alberto Farisè, sindaco di Piancogno in provincia di Brescia è finito in ospedale dopo l'aggressione avvenuta ... ansa.it Angri, uomo ferito alle parti intime: ipotesi vendetta dopo lite domesticaStampa Momenti di forte tensione nel pomeriggio ad Angri, dove un uomo di origine bengalese è stato soccorso in condizioni critiche dai sanitari del 118. La vittima è stata rinvenuta riversa in una po ... salernonotizie.it Ferito dalla motozappa, muore dopo 6 giorni di agonia - facebook.com facebook