Sono stato ferito durante una rapina Si presenta insanguinato al commissariato è grave

Un uomo di 21 anni di nazionalità tunisina si è presentato al commissariato con ferite e sangue, riferendo di essere stato vittima di una rapina. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. L’episodio è avvenuto nel centro di Roma, ma non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto.

Un uomo di 21 anni tunisino è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un'aggressione al centro di Roma. È successo tutto intorno alla mezzanotte e mezza di venerdì 17 aprile, quando il giovane si è trascinato fin davanti all'ingresso del commissariato Viminale, in via.🔗 Leggi su Romatoday.it Avellino. Sventata rapina in autostrada Notizie correlate Terrore a Novoli: uomo ferito con coltello durante una rapinaUn uomo di 56 anni è stato ferito all’addome durante un tentativo di rapina avvenuto in via di Novoli, a Firenze, nella serata di lunedì intorno alle... Ferito in un agguato durante una serata in centro: rapina finisce con l’uso di un coltello e percosse.Un giovane di 21 anni, originario di Civitanova ma residente nel fermano, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito con coltellate e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. Gesuino Corona arrestato per omicidio; Venezia, crollo all'ex caserma Pepe durante un sopralluogo: quattro operai feriti; Carabiniere ferito durante il blitz antidroga: madre lo colpisce per difendere il figlio; Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona, fermato un 50enne: il delitto per un debito. Napoli, uomo ferito durante rissa tra stranieri a Porta Capuana: è gravissimoUn uomo è stato ferito nella notte a Napoli ed è ricoverato in imminente pericolo di vita all'ospedale Vecchio Pellegrini. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, probabilmente ... napoli.repubblica.it Nipote del boss ucciso ferito in un agguato a Vieste, indaga la DdaDiverse persone sono state ascoltate durante la notte da carabinieri per risalire ai responsabili dell'agguato compiuto ieri sera a Vieste nel corso del quale è stato ferito con almeno tre colpi di ... ansa.it Il Tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione per aver definito Matteo Salvini “ministro della malavita” nel 2018, in risposta alle polemiche sulla sua scorta. “Per aver definito Matteo Salvini ‘ministro della Mala Vita’ sono stato tras - facebook.com facebook Assolto! Per aver definito Matteo Salvini “Ministro della Mala Vita” sono stato trascinato in tribunale e oggi, dopo otto anni, sono stato finalmente assolto. Questa assoluzione significa soprattutto una cosa: che la propaganda politica non può diventare uno stru x.com