Sono stato ferito durante una rapina Si presenta insanguinato al commissariato è grave

Da romatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 21 anni di nazionalità tunisina si è presentato al commissariato con ferite e sangue, riferendo di essere stato vittima di una rapina. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. L’episodio è avvenuto nel centro di Roma, ma non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto.

Un uomo di 21 anni tunisino è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un'aggressione al centro di Roma. È successo tutto intorno alla mezzanotte e mezza di venerdì 17 aprile, quando il giovane si è trascinato fin davanti all'ingresso del commissariato Viminale, in via.🔗 Leggi su Romatoday.it

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