Lite per l’eredità degenera in inseguimento donna si rifugia in questura

Una lite tra alcune persone per la divisione di beni ereditari è sfociata in un inseguimento in auto e in diverse minacce verbali. Una donna coinvolta nella discussione ha poi deciso di rifugiarsi in questura per chiedere protezione. L’incidente è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso.

Una discussione per la divisione di alcuni beni ereditari è degenerata in un inseguimento in auto e in pesanti minacce. Un uomo di 35 anni avrebbe seguito una parente trentenne lungo le vie della città, insultandola e tentando di aggredirla. La giovane, impaurita, dopo aver percorso alcune centinaia di metri ha deciso di dirigersi verso la questura, ritenendola il posto più sicuro. Una volta arrivata, ha chiesto aiuto agli agenti spiegando che alla base dell’episodio vi sarebbero contrasti familiari legati alla spartizione di alcune proprietà. La polizia ha ascoltato il racconto della donna e avviato le verifiche per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Lite tra due senzatetto, uno si rifugia da un benzinaio e l'altro sfonda il vetro: feriti entrambi e portati in ospedaleANCONA - Scoppia una lite tra due senzatetto e uno si rifugia dentro il casottino di un benzinaio.

Milano, lite dopo un incidente degenera: si aggrappa all'auto e viene trascinato per 100 metriPoteva risolversi con una constatazione amichevole, qualche parola di troppo e la compilazione dei moduli assicurativi.

