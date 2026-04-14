Anguillara Federica Torzullo uccisa dall'ex | sabato 18 aprile un albero e una targa per ricordarla

A Anguillara Sabazia, il 18 aprile 2026 si terrà l’inaugurazione di un albero e di una targa in via Belvedere di Domenico per ricordare Federica Torzullo, uccisa dall'ex partner. La cerimonia si svolgerà nel giorno dedicato alla commemorazione. La famiglia e le autorità saranno presenti per l’evento, che intende rendere omaggio alla vittima.

Anguillara Sabazia ricorda Federica Torzullo con un albero e una targa, che verranno inaugurati sabato 18 aprile 2026 in via Belvedere di Domenico. Accanto ai genitori della 41enne uccisa dall'ex ci saranno i genitori di Federica Mangiapelo.🔗 Leggi su Fanpage.it Federica Torzullo uccisa, il marito ha un complice - Vita in diretta 22/01/2026 Ancora nessuna data per i funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex marito ad AnguillaraLa salma di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio scorso, non è ancora stata restituita ai familiari, ma novità potrebbero... Folla ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara: mazzi di fiori e pallonciniSono in corso i funerali di Federica Torzullo, uccisa a inizio gennaio dall'ex marito.