‘FeLiCe 2026’ a Ceppaloni il Festival del Libro Il sindaco Cataudo | La cultura rende liberi

A Ceppaloni si tiene il festival del libro chiamato ‘FeLiCe 2026’. L’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con una libreria locale. Il sindaco ha dichiarato che la cultura permette alle persone di essere più libere. La manifestazione si svolge in varie location della città e prevede incontri con autori, presentazioni di libri e attività dedicate ai lettori di tutte le età.

Tempo di lettura: 4 minuti Il Comune di Ceppaloni, insieme alla libreria UbikLiberitutti di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, presenta la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, la rassegna dedicata alla promozione della lettura, alla creatività e al dialogo con autori, studiosi e protagonisti della cultura contemporanea. L’edizione 2026 propone tre giornate (22-23-24 maggio) di incontri, laboratori, presentazioni e momenti musicali, con un programma pensato per coinvolgere lettori di tutte le età e valorizzare il patrimonio culturale, sociale e identitario del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘FeLiCe 2026’, a Ceppaloni il Festival del Libro. Il sindaco Cataudo: “La cultura rende liberi” Notizie correlate Ceppaloni, presentata la terza edizione del Festival del LibroTempo di lettura: < 1 minuto Torna a Ceppaloni la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna dedicata alla promozione della... Leggi anche: Ceppaloni si accende: Veltroni e grandi autori al festival FeLiCe Una raccolta di contenuti Temi più discussi: FeLiCe 2026 – Festival del Libro di Ceppaloni, dal 22 al 24 maggio; Evento celebrativo in occasione del ventennale della Fondazione dell'UniFortunato (2006 - 2026); FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni al via il 22 maggio; Al Cineteatro Colosseum di Palermo Artigianato in teatro: intrattenimento e spettacoli gratuiti. FeLiCe 2026: il Festival del Libro di Ceppaloni cresce. Il sindaco Cataudo: La cultura rende liberiIl Comune di Ceppaloni, insieme alla libreria UbikLiberitutti di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, prese ... ntr24.tv Dal 22 al 24 maggio il Festival del Libro di Ceppaloni: apre Walter VeltroniTorna a Ceppaloni la terza edizione di FeLiCe – Festival del Libro di Ceppaloni, rassegna dedicata alla promozione della lettura e al dialogo con autori, studiosi e protagonisti della cultura contempo ... ntr24.tv FESTIVAL DEL GIALLO - Presentazione del libro "Crimine Capitale" di Massimiliano Vucetich - facebook.com facebook