Federico Pagliuca guida la trasformazione di Docudrop, una società nata come proptech e ora passata a diventare una tech company con il lancio di Humex. La società, fondata dallo stesso Pagliuca, sta entrando in una nuova fase del suo sviluppo, introducendo un prodotto che mira a cambiare il settore. La presentazione di Humex segna un passo importante nel percorso di innovazione dell’azienda.

L’azienda amplia il proprio raggio d’azione oltre il real estate e introduce una nuova piattaforma proprietaria per centralizzare dati, processi e comunicazioni legate alla gestione del personale Docudrop, società fondata da Federico Pagliuca, apre una nuova fase del proprio percorso di crescita annunciando la propria evoluzione da proptech company a tech company, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di partner digitale per le imprese e ampliare il raggio d’azione oltre il settore immobiliare da cui ha preso origine. Dopo aver consolidato la propria presenza nel real estate con una piattaforma dedicata ai professionisti del comparto e una community di oltre 6.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Federico Pagliuca guida l’evoluzione di Docudrop, da proptech a tech company con il lancio di Humex

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