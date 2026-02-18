Durante la diretta di Tech Talk, si è parlato di come le piattaforme streaming come FAST, Radio e 4K stiano cambiando rapidamente il modo di guardare i contenuti. Il motivo di questa evoluzione è l’aumento della domanda di servizi più veloci e di qualità superiore, spinta dall’esigenza degli utenti di avere accesso immediato a programmi e film. Un esempio concreto è l’aumento del numero di abbonati ai servizi di streaming che offrono contenuti in 4K senza costi aggiuntivi.

Il nuovo Tech Talk analizza l’ evoluzione accelerata delle piattaforme streaming che stanno trasformando il modello di business e distribuzione nel medio periodo. Mauro Panella di Fast Channel Networks festeggia i tre anni di attività raccontando i nuovi canali FAST e gli sviluppi internazionali, mentre ADN Play e Domenico Notaris illustrano la multipolarità dei servizi e le varie piattaforme disponibili. Francesco Cirsone di Intec Group. su Digital-News.it Il nuovo Tech Talk analizza l’ evoluzione accelerata delle piattaforme streaming che stanno trasformando il modello di business e distribuzione nel medio periodo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Diretta Tech Talk: EVOLUZIONE delle PIATTAFORME: FAST, RADIO e 4K

Tech Talk LIVE EVOLUZIONE delle PIATTAFORME: FAST, RADIO e 4K Diretta streamingTech Talk LIVE ha iniziato alle 12, perché gli esperti volevano approfondire l’evoluzione delle piattaforme come FAST, Radio e 4K.

Diretta streaming Tech Talk: come AI e FAST rivoluzionano i media sportivi nel 2026Nell'ultima edizione del 2025, il Tech Talk in diretta streaming analizza le innovazioni che rivoluzionano i media sportivi nel 2026.

Tech Talk: EVOLUZIONE delle PIATTAFORME: FAST, RADIO e 4K

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.