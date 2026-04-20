Nel distretto del fermano maceratese, noto per la grande quantità di aziende calzaturiere, si trovano anche molte imprese dell’indotto. Queste realtà si occupano di fornire servizi e componenti alle aziende principali del settore. La presenza di queste imprese contribuisce a rafforzare l’intera filiera produttiva, creando un tessuto industriale molto radicato nella zona. La tecnologia e l’innovazione sono al centro di questa evoluzione, con nuove soluzioni applicate alla produzione di calzature.

IL DISTRETTO del fermano maceratese non si caratterizza solo per la più importante concentrazione in Europa di aziende calzaturiere, ma anche per le imprese dell’indotto. Un esempio in tal senso è la Ciucani Machinery che dal 1978 realizza macchine per la produzione di scarpe. "Dal punto di vista dell’organizzazione aziendale – commenta Umberto Maria Ciucani, titolare e direttore operativo dell’azienda – abbiamo diverse direzioni: la direzione tecnica, la direzione amministrativa e finanziaria e anche la direzione di modelleria, cioè tutto ciò che riguarda la conoscenza del prodotto. Se io costruisco una macchina per cucire le scarpe, devo sapere prima di tutto come si fa una scarpa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ciucani Machinery, l’evoluzione tech al servizio della calzatura

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