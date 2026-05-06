Federica Urgesi si è fermata agli Internazionali d’Italia a Roma, uscendo dal torneo dopo aver affrontato Golubic. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversaria, lasciando comunque un sorriso sul volto della giocatrice italiana. La competizione si è appena conclusa per lei, che ha tentato di restare in gioco fino alla fine. La sfida si è svolta nel torneo in corso sulla terra battuta romana.

Alla fine dei conti, per Federica Urgesi gli Internazionali d’Italia si chiudono col sorriso. Nonostante tutto. Dopo due giorni davvero intensi, e dopo tutto il percorso fatto per arrivare nel tabellone principale, alla fine prevale l’esperienza della svizzera Viktorija Golubic. Ma il 6-1 6-1 in un’ora e 5 minuti non parla di molte cose accadute in questi giorni. Per la cronaca, Golubic avrà l’australiana Maya Joint. La svizzera comincia subito forte: il tennis di Urgesi ha dei crismi di bellezza, ma il più delle volte c’è soprattutto un discorso sia di potenza che di esperienza nella gestione di colpi e situazioni a valere. Golubic sale subito sul 2-0, poi, dopo un quarto game combattuto, allunga sul 4-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Urgesi esce agli Internazionali d’Italia: troppa Golubic per lei a Roma

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