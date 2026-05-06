FdI la classe dirigente di Marche e Umbria a rapporto da Arianna Meloni | Siamo un grande partito della Nazione

Martedì 5 maggio, al Delfina Palace Hotel di Foligno, si è svolta un’assemblea con gli eletti di Fratelli d’Italia provenienti da Umbria e Marche. L’incontro è stato convocato dalla leader del partito, che ha ribadito la posizione del gruppo come rappresentante di una forza politica nazionale di rilievo. La riunione ha visto partecipanti provenienti dalle rispettive regioni, ma senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi.

FOLIGNO – Si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 5 maggio, al Delfina Palace Hotel di Foligno, in provincia di Perugia, l’assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia di Umbria e Marche.Si è trattato di un importante momento di confronto politico e organizzativo con la preziosa presenza di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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