Durante un intervento alla Camera, il leader del partito di maggioranza ha dichiarato che non ci saranno rimpasti di governo né elezioni anticipate. Nel frattempo, all’interno del partito si registrano segnali di crisi tra la classe dirigente, con alcune figure che sembrano perdere consenso e stabilità. La situazione si presenta tesa, mentre l’attenzione resta focalizzata sulle prossime mosse politiche dell’esecutivo.

Giorgia Meloni, alla Camera per la sua informativa post referendum, è stata lapidaria: « Nessun rimpasto o elezioni anticipate. Ci siamo presi l’impegno di governare la nazione per cinque anni ed è quello che faremo non importa quanto sarà difficile. E non intendiamo scappare né far ripiombare l’Italia nell’incertezza». Una premier sulle barricate che difende il suo lavoro e, soprattutto, difende i suoi sodali. Ringrazia i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini ma anche i cosiddetti trombati, Andrea Delmastro e Daniela Santanchè, che «pure avevano lavorato bene». Nonostante la frana che sta investendo tutta la sua classe dirigente che in questi anni non ha mai davvero brillato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni tira dritto, ma la classe dirigente di FdI sta franando

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