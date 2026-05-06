FdI attacca Aq16 e Comune | Polizia costretta a ritirarsi Sgombero unica soluzione

A Reggio Emilia, si è verificato un episodio che ha suscitato molte polemiche: all’interno di un immobile pubblico occupato senza autorizzazione, le forze dell’ordine sono state costrette a ritirarsi, lasciando spazio agli occupanti. Il partito di estrema destra ha commentato la situazione criticando le azioni delle autorità e definendo lo sgombero come l’unica soluzione possibile. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione delle occupazioni abusive nella città.

A Reggio Emilia accade qualcosa di gravissimo: in un immobile pubblico occupato abusivamente, chi viola le regole resta, mentre gli agenti sono costretti ad andarsene. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Cristian Paglialonga interviene duramente sulla vicenda Aq16. "Il 23 aprile gli agenti della polizia locale sono intervenuti per accertare lavori edili in corso senza autorizzazione. Ma durante il controllo sono sopraggiunti soggetti riconducibili al centro sociale con atteggiamenti insofferenti tali da costringere gli operatori –per evitare tensioni– a interrompere il controllo e ad allontanarsi". "Un fatto che, da solo, dovrebbe far scattare una reazione immediata da parte dell’Amministrazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI attacca Aq16 e Comune: "Polizia costretta a ritirarsi. Sgombero unica soluzione" Notizie correlate Leggi anche: Il centro sociale Aq16 è abusivo. Il Comune chiarisce e ammette: "Non c’è alcuna autorizzazione". Fd’I: "Ora chiusura o sgombero" Leggi anche: Dossier Aq16 in prefettura. Fd’I: "C’è danno erariale". Massari: "No a sgombero" Una raccolta di contenuti Si parla di: FdI attacca Aq16 e Comune: Polizia costretta a ritirarsi. Sgombero unica soluzione. Aq16, Cobas replica a FdI: Campagna denigratoria contro le giovani generazioniNon si placano le polemiche sulla situazione del centro sociale Aq16. Dopo gli attacchi dei consiglieri di Fratelli d’Italia, arriva la replica del sindacato Adl Cobas: Riteniamo inaccettabili le ... ilrestodelcarlino.it Aq16, Fratelli d’Italia non molla: Illegalità tollerata, gli onesti paganoNon si spegne la polemica attorno al centro sociale Aq16. Continua infatti botta e risposta tra l’opposizione di centrodestra e la giunta: i primi chiedono misure immediate per quanto riguarda la ... ilrestodelcarlino.it