Dossier Aq16 in prefettura Fd’I | C’è danno erariale Massari | No a sgombero

Il dossier Aq16 è arrivato questa mattina sul tavolo del viceprefetto vicario Caterina Minutoli. Il partito Fratelli d’Italia ha dichiarato che nel documento si ravvisano danni erariali, mentre un rappresentante di un’altra forza politica ha espresso opposizione a uno sgombero. La discussione si è concentrata sulle azioni da intraprendere in seguito alla consegna del dossier.

Il dossier Aq16 arriva sul tavolo del viceprefetto vicario Caterina Minutoli. Stamattina il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Cristian Paglialonga e il deputato Fd’I Gianluca Vinci saranno infatti ricevuti in corso Garibaldi per sottoporre al rappresentante territoriale dello Stato il tema delle mancate autorizzazioni (titoli edilizi, certificazioni di agibilità, autorizzazioni di pubblico spettacolo, Scia per la somministrazione di alimenti e bevande e certificazioni antincendio) per le attività aperte al pubblico che da anni vengono si svolgono nella struttura del “Lab” di via Fratelli Manfredi. Il dibattito politico sul centro sociale cittadino resta intanto infuocato, come dimostrato dallo scambio tra Paglialonga e il sindaco Marco Massari in chiusura dei lavori del Consiglio comunale di lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dossier Aq16 in prefettura. Fd’I: "C’è danno erariale". Massari: "No a sgombero" Articoli correlati Leggi anche: Il centro sociale Aq16 è abusivo. Il Comune chiarisce e ammette: "Non c’è alcuna autorizzazione". Fd’I: "Ora chiusura o sgombero" Leggi anche: Summit Massari-industriali. Da Mancasale alla stazione. Ecco i dossier per il disgelo Tutti gli aggiornamenti su Dossier Aq16 Discussioni sull' argomento Dossier Aq16 in prefettura. Fd’I: C’è danno erariale. Massari: No a sgombero; Caso Aq16, il dossier arriva in prefettura. Dossier Aq16 in prefettura. Fd’I: C’è danno erariale. Massari: No a sgomberoIl capogruppo d’opposizione Paglialonga e il deputato Vinci in corso Garibaldi Porteremo tutti i documenti. Ma il sindaco: Battaglia puramente ideologica . ilrestodelcarlino.it Fratelli d’Italia porta in prefettura il caso del Laboratorio Aq16REGGIO EMILIA – La vicenda del centro sociale Aq16 arriva sul tavolo della prefettura. Fratelli d’Italia che ha sollevato in Consiglio comunale e con segnalazioni a tutte le autorità preposte l’assenz ... reggionline.com