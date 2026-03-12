Il centro sociale Aq16 si trova in uno stabile di proprietà del Comune e da circa 23 anni e mezzo è occupato senza autorizzazione. Il Comune ha confermato che l’edificio non ha alcuna autorizzazione ufficiale, rendendo così l’occupazione illegittima. La posizione di Fratelli d’Italia è chiara e chiede ora la chiusura o lo sgombero dell’edificio.

di Daniele Petrone Il centro sociale di Aq16 è completamente abusivo. Un’occupazione illegittima praticamente da 23 anni e mezzo, da quando gli attivisti sono all’interno dello stabile di via Fratelli Manfredi, di proprietà del Comune. È la sintesi di quanto emerge dalla risposta del Comune all’interrogazione di Fratelli d’Italia che da tempo chiedeva chiarimenti. "Per quanto riguarda la gestione degli spazi – si legge nel documento firmato dall’assessore Davide Prandi – non risultano agli atti provvedimenti contratti o convenzioni che disciplinano l’uso degli immobili. Nè esiste documentazione che attesti un titolo di disponibilità in capo al Comune e non sono stati stipulati accordi formali, protocolli o convenzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il centro sociale Aq16 è abusivo. Il Comune chiarisce e ammette: "Non c’è alcuna autorizzazione". Fd’I: "Ora chiusura o sgombero"

Articoli correlati

Serate musicali nei locali di Como, il Comune chiarisce: quando serve l’autorizzazioneMusica e intrattenimento nei pubblici esercizi: se gli eventi diventano ricorrenti servono autorizzazioni specifiche.

Napoli, il centro sociale Gridas rischia lo sgombero: “Chiediamo un incontro a Fico”L'associazione culturale è attiva a Scampia da 45 anni con laboratori artistici e con il famoso Carnevale Sociale che ha "contagiato" anche altre...

Tutto quello che riguarda Il centro sociale Aq16 è abusivo Il...

Discussioni sull' argomento Fdi attacca il centro sociale Aq16: Attivo da 23 anni senza autorizzazioni; Il centro sociale Aq16 è abusivo. Il Comune chiarisce e ammette: Non c’è alcuna autorizzazione. Fd’I: Ora chiusura o sgombero; Reggio, Fratelli d’Italia contro AQ16: Centro sociale totalmente illegale; Eventi musicali nel Lab Aq16. Il sopralluogo di Fratelli d’Italia: Abbiamo chiamato la polizia.

Eventi musicali nel Lab Aq16. Il sopralluogo di Fratelli d’Italia: Abbiamo chiamato la poliziaLa denuncia di Paglialonga e Melioli fuori dal centro sociale, durante un concerto sabato scorso Vogliamo sapere se dispongono delle autorizzazioni, dei permessi e del piano antincendio. msn.com

Lab AQ16 | Reggio nell Emilia - facebook.com facebook